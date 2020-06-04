الدوري البرتغالي.. بنفيكا يفقد نقطتين ويتعادل مع تونديلا سلبيا

انتهى لقاء بنفيكا وتونديلا بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري البرتغالي.









وبهذا التعادل ارتفع رصيد بنفيكا إلى 60 نقطة محتلا بها المركز 2 بينما ارتفع رصيد تونديلا الى 26 نقطة محتلا بها المركز 14.









وكانت مسابقة الدوري البرتغالي عادت إلى النور أمس الأربعاء، بعد توقف استمر أكثر من شهرين، بسبب توقف النشاط الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم.









وحسم فريق بورتيمونينسي لقاءه أمام جل فيسنتي بهدفٍ نظيف، فيما فاز فاماليكاو على بورتو بهدفين لهدف.