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محافظات

تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا من المخالطين بدمياط

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:39 م
مستشفى-ارشيفية
مستشفى-ارشيفية
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زينب الزغبي
أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة اليوم الخميس  من المخالطين.
وأشار طلحة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات الجديدة ومن تعامل معهم بشكل مباشر.

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وأكد ان نسب الاصابة في دمياط ارتفعت خلال الفترة الأخيرة  ، نظرا لقدوم حالات من خارج المحافظة حاملة للفيروس كورونا وتسببت في العدوى بسبب الزيارات العائلية والتجمعات.

وناشد طلحة المواطنين بضرورة الالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس مشددا على منع التجمعات والمخالطة والتباعد من اهم الاجراءات الاحترازية.
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