أحمد ناجي يوجه رسالة لـ فتحي نصير بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض فتحي نصير نجم الاهلي والمنتخب السابق لـ وعكة صحية شديدة مساء أمس الأول الأربعاء، أدت إلى دخوله لـ العناية المركزة في أحد المستشفيات.





وحرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على مؤازرة نجم الأهلي في محنته.





وكتب ناجي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، :"استاذى ومدربى واخى الأكبر ربنا يسلمك من كل شر كابتن فتحى نصير ازمة سكر مفاجئه ربنا يشفيه ويعافيه".









ويعاني فتحي نصير من التهاب رئوي حاد أدى إلى نقله للمستشفي على الفور.



