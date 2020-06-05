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رياضة

عبد الغني: استكمال الدوري صعب ولا يوجد حل غير المجموعتين للموسم الجديد.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:30 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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محمد رشاد
قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إن ضعف خبرات اللجنة الخماسية أدى لأزمة في الدوري الحالي ويتبقى 17 اسبوع في حين أن الدوريات في العالم كله يتبقى بها 6 او 7 اسابيع وهو ما يعني صعوبة استكمال الموسم واصبحنا في ازمة.


وأضاف عبد الغني خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي برنامج «ملعب بلدنا» المذاع على قناة «صدى البلد»، «مفيش حل غير المجموعتين» لان الموسم المقبل مضغوط.

وأكمل:" لو تم الغاء الدوري يجب الغاء الصعود والهبوط ويتم لعب الدوري مجموعتين من 24 فريق أو 20 فريق ويتم تصعيد فريقين من الدرجة الثانية من خلال دورة قصيرة.

وأوضح عبد الغني أن اللوائح الرياضية في مصر تحتاج لتعديلات لإصلاح الكرة المصرية مؤكدا أن الروابط تعتبر عضو في الاتحاد طبقا لشروط العضوية كما ينص الاتحاد الدولي ومن المفترض كيان جمعية اللاعبين المحترفين يكون ممثلا في اتحاد الكرة مع باقي الروابط سواء الأندية والحكام والأندية.
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