أمير طعيمة ينعى الملحن الشاب أشرف سالم

نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة وفاة الملحن اشرف سالم الذي وافتة المنية مساء امس الخميس أثر ذبحة صدرية.



وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الملحن اشرف سالم في ذمة الله و الله مَش قادر أصدق إني بكتب البوست ده، بس ما يغلاش علي اللي خلقه لا حول و لا قوة الا بالله".



وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عبر حسابه على فيسبوك.

وفاة الملحن أشرف سالم إثر ذبحة صدرية

وكتب عبر حسابه بفيس بوك : توفي إلي رحمة الله الملحن الشاب أشرف سالم إثر ذبحة صدرية اليوم اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى أمين.