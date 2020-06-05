AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أمير طعيمة ينعى الملحن الشاب أشرف سالم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:48 ص
امير طعيمة
امير طعيمة
Advertisements
مصطفى كرم

نعى الشاعر الغنائي أمير طعيمة وفاة الملحن اشرف سالم الذي وافتة المنية مساء امس الخميس أثر ذبحة صدرية.

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الملحن اشرف سالم في ذمة الله  و الله مَش قادر أصدق إني بكتب البوست ده، بس ما يغلاش علي اللي خلقه لا حول و لا قوة الا بالله".

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عبر حسابه على فيسبوك.

وفاة الملحن أشرف سالم إثر ذبحة صدرية

وكتب عبر حسابه بفيس بوك : توفي إلي رحمة الله الملحن الشاب أشرف سالم إثر ذبحة صدرية اليوم اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى أمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير طعيمة ينتقد مسلسل la case de paple بسبب هذا المشهد

أمير طعيمة يكشف عن أعماله مع نجوم الغناء في رمضان.. أبرزهم أنغام

بلاش نعي عشان نسبة الشفاء كبيرة.. أمير طعيمة ينصح متابعيه بكيفية التعامل مع مصابي كورونا

وفاة الملحن أشرف سالم إثر ذبحة صدرية

ترشيحاتنا

وعكة صحية مفاجئة.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة .. صور

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د

إصابة الإعلامي حسام حداد بقناة الحياة بفيروس كورونا

اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

بيومي فؤاد يكشف سر عدم حضوره جنازة الراحل حسن حسني

خالد الغندور: هناك مواقف ولحظات فارقة تبين مدى انتماءك لناديك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د