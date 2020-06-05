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فن

لميس سلامة تغني أنا ابن مصر بلغة الإشارة.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:57 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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مصطفى كرم

شاركت الاعلامية لميس سلامة مذيعة قناة صدي البلد بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وظهرت لميس سلامة بالفيديو وهي تغنى أغنية انا ابن مصر بلغة الإشارة وشرحها للصم.

وتقدم لميس سلامة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد وكانت لميس قد شاركت في برنامج مذيع العرب

لميس سلامة: نقلنا عالم الـ تيك توك على التليفزيون واكتشفنا مواهب كثيرة.. فيديو

أغنية انا ابن مصر من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، وغناء  ومحمود العسيلي، ومصطفى حجاج، مدحت صالح،

@lamissalama1

##ضد_الكسر ##لغة_الاشارة ##لغة_الصم_البكم ##لغة_الجسد ##لغة_العيون ##لغة_الحب ##مصر ##ابن_مصر ##تيك_توك_مصر ##توب_تيك_توك

♬ original sound - lamissalama1
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