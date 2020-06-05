لميس سلامة تغني أنا ابن مصر بلغة الإشارة.. شاهد

شاركت الاعلامية لميس سلامة مذيعة قناة صدي البلد بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وظهرت لميس سلامة بالفيديو وهي تغنى أغنية انا ابن مصر بلغة الإشارة وشرحها للصم.



وتقدم لميس سلامة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد وكانت لميس قد شاركت في برنامج مذيع العرب

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أغنية انا ابن مصر من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، وغناء ومحمود العسيلي، ومصطفى حجاج، مدحت صالح،