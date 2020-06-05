إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 1.8 مليون شخص

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة سجلت 1021 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقال البيان إن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 108120 حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات الـ1.8 مليون شخصًا.





وتعتبر الولايات المتّحدة الأكثر تضررًا من جراء جائحة كوفيد-19 بفارق شاسع عن سائر دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.





وبدرجات متفاوتة خففت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.





لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليليًا لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب وذلك احتجاجًا على وفاة رجل أسود أعزل اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس الأسبوع الماضي.



