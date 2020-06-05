AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 1.8 مليون شخص

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة سجلت 1021 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقال البيان إن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 108120 حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات الـ1.8 مليون شخصًا. 

وتعتبر الولايات المتّحدة الأكثر تضررًا من جراء جائحة كوفيد-19  بفارق شاسع عن سائر دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خففت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.

لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليليًا لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب وذلك احتجاجًا على وفاة رجل أسود أعزل اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تسجل 934 وفاة و5543 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ 2 مليون

2200 وفاة بـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

فرانس برس: أكثر من مليون إصابة بـ فيروس كورونا في أوروبا

بسبب كورونا.. الصناعات الأمريكية تسجل أدنى مستوى لها منذ 1946

طوارئ بولاية جورجيا الأمريكية والبنتاجون ينشر وحدات الشرطة العسكرية في مينيابوليس

ترشيحاتنا

الأهلي ينهي أزمة هيدرنيك هكلمه

دون تكاليف.. 5 طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين فى دقائق

مشادة على الهواء.. فلكي يتنبأ باستمرار كورونا.. وباحث يرد: بلاش نصب

حسرة.. شاهد كلب يمزق أريكة ثمنها 57 ألف جنيه.. صور

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة تقديم الشيشة دون تصريح في قانون المحال العامة

أخبار الفن.. أول تعليق من أسرة شيرين عبد الوهاب على خلافها مع زوجها.. أحمد فلوكس يتعرض لوعكة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 استخدامات لـ قشر البرتقال تفيد البشرة .. علاج حب الشباب أبرزها

شم البارود وأكل التراب .. آباء يمارسون عادات غريبة مع أطفالهم .. فيديو

حسرة.. شاهد كلب يمزق أريكة ثمنها 57 ألف جنيه.. صور