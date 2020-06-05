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أخبار البلد

إصابة مقدم برنامج نفسنة على القاهرة والناس بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:54 ص
مقدمى برنامج نفسنة
مقدمى برنامج نفسنة
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حمادة خطاب

أعلن أحمد الخطيب، مقدم برنامج نفسنة على  قناة "القاهرة والناس"، إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وكتب "الخطيب" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله على كل حاجة.. أنا جالي كورونا..!!"، متابعًا: "أنا بقول كده عشان أي حد شافني أو قابلني الأيام اللي فاتت ياخد باله.. يا رب مشفش فيكم أي مكروه"


وكان الإعلامي حسام حداد، مقدم البرامج بقناة "الحياة"، قد اعلن  أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وقال حسام حداد، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مساء الخير،يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت "إيجابية".


وتابع "الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ باطمنكم عليا وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا..".


إصابة مقدم برنامج نفسنة على القاهرة والناس بفيروس كورونا
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