شاهد .. إليسا تقدم أغنية قهوة الماضي لايف لأول مرة

قدمت الفنانة اللبنانية اليسا اغنية قهوة الماضي لايف لاول مرة خلال حفلها الاونلاين الذي احيته امس الخميس.





ونشرت شركة روتانا لصويات والمرئيات فيديو لاليسا اثناء تقديمها للاغنية التي طرحت منذ ايام وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب.





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تقول كلمات الأغنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملــك .. حبيبي".





بكل مطرح في أنا وأنت ســـوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســي .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمسـي .. ومرقو إيديي بوّسو الكرسي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســي".



