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حوادث

السيطرة على حريق داخل إحدى كافيهات بورسعيد نتيجة ماس كهربائي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:21 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شب حريق محدود داخل سطح احد الكافيهات الشهيرة بشارع 23 يوليو وبالتحديد بمنطقة قشلاق السواحل، أمام ديوان حى المناخ الساعات صباح اليوم الجمعة، تم إبلاغ الإدارة العامة للحماية المدنية ببورسعيد بالواقعة.

على الفور انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، حيث تمكنت القوات من إخماد النيران التي اندلعت نتيجة ماس كهربائي بسطح الكافية وتطاولت النيران إلى الطابق الأول من البرج السكني المجاور للكافية ،ومع سؤال قاطني العقار المجاور أشادوا  بدور  قوات الحماية المدنية التي لم تتدخر وسعا فى إخماد النيران.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.  

وأشاد الأهالي باستبسال العميد وسام ملاك مدير الحماية المدنية والمقدم هانى المهدى وقوات الحماية المعاونة للسيطرة علي الخريف خلال دقائق معدوده ومنع امتداد النيران لاعلى البرج بالادوار العليا. 
السيطرة على حريق داخل إحدى كافيهات بورسعيد نتيجة ماس كهربائي
السيطرة على حريق داخل إحدى كافيهات بورسعيد نتيجة ماس كهربائي
السيطرة على حريق داخل إحدى كافيهات بورسعيد نتيجة ماس كهربائي
السيطرة على حريق داخل إحدى كافيهات بورسعيد نتيجة ماس كهربائي
السيطرة على حريق داخل إحدى كافيهات بورسعيد نتيجة ماس كهربائي
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