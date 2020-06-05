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فن

كنا بنتكلم من كام يوم.. أيتن عامر تنعى أشرف سالم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:46 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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مصطفى كرم

نعت الفنانة أيتن عامر الملحن اشرف سالم الذي وافتة المنية مساء أمس الخميس أثر ذبحة صدرية.

ونشرت أيتن عامر صورة للراحل أشرف سالم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت عليها قائلة "اشرف سالم الملحن فى ذمة الله خبر محزن و كئيب ارجوكوا ادعو له لا اله الا الله كنّا لسه بنتكلم من كام يوم سبحان من له الدوام".

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عبر حسابه على فيسبوك.


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وكتب عبر حسابه بفيس بوك : توفي إلي رحمة الله الملحن الشاب أشرف سالم إثر ذبحة صدرية اليوم اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى أمين.

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