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فن

عمرك ما سبت حد في محنة .. أحمد زاهر يوجه رسالة دعم لـ أشرف زكي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:19 ص
اشرف زكي
اشرف زكي
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مصطفى كرم

وجه الفنان أحمد زاهر الدعم للفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد اجراءه عملية جراحية .

ونشر أحمد زاهر صورة لـ اشرف زكي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا :" الف مليون سلامه يا دكتور اشرف يابو الرجوله و الجدعنه ياللي عمرك ما سبت حد في محنه الا و كنت جنبه ربنا يقومك لينا بالسلامه يا حبيب الكل أرجو الدعاء لدكتوري و استاذي اشرف زكي"

يشار إلى أن أشرف زكى ، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.

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حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.

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