عمرك ما سبت حد في محنة .. أحمد زاهر يوجه رسالة دعم لـ أشرف زكي

وجه الفنان أحمد زاهر الدعم للفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد اجراءه عملية جراحية .



ونشر أحمد زاهر صورة لـ اشرف زكي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا :" الف مليون سلامه يا دكتور اشرف يابو الرجوله و الجدعنه ياللي عمرك ما سبت حد في محنه الا و كنت جنبه ربنا يقومك لينا بالسلامه يا حبيب الكل أرجو الدعاء لدكتوري و استاذي اشرف زكي"

يشار إلى أن أشرف زكى ، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.

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