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فن

بعد إجرائه عملية جراحية.. إنجي علي تطلب من الجمهور الدعاء لـ أشرف زكي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:57 ص
اشرف زكي
اشرف زكي
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شروق ابراهيم - آيه عاطف

وجهت الإعلامية إنجي علي رسالة إلى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بعد خضوعه لعملية جراحية.

ونشرت انجي علي صورة للفنان أشرف زكي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة :"نقيب الفنانين د/اشرف ذكى ..ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامه ...دعواتكم بالشفاء العاجل".

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يشار إلى أن أشرف زكى ، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.

 

 حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.

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