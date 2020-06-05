بعد أخبار شجارهما.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تصدرت شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، مؤشرات محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد شجارهما، أمس الخميس.
أكدت شيرين، أنها أخبار كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة قائلة :" قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. #بحبك_يا_صاحبي".
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كما نفى شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وكتب قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص".
وتابع :"شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".