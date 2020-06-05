AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أخبار شجارهما.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:23 ص
حسام حبيب - شيرين
حسام حبيب - شيرين
Advertisements
آيه عاطف
تصدرت شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، مؤشرات محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد شجارهما، أمس الخميس.

أكدت شيرين، أنها أخبار كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة قائلة :" قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. ‎#بحبك_يا_صاحبي".

إقرأ أيضًا:

كما نفى شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وكتب قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص".

وتابع :"شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلافات حادة.. القصة الكاملة لتدخل أحمد سعد فى الصلح بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بعد شائعة خلافهما.. شاهد أبرز إطلالات شيرين وزوجها حسام حبيب

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.. شاهد

أول رد من حسام حبيب على أخبار طلاقه لـ شيرين

رانيا يوسف توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب

أحمد سعد يثير الجدل بصورة له مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد شائعات خلافهما

ترشيحاتنا

محامي حمدي النقاز يرد على اتهامات مرتضى منصور

بعد إجرائه عملية جراحية.. إنجي علي تطلب من الجمهور الدعاء لـ أشرف زكي

ترامب يوجه الشكر لـ إيران..بعد إطلاق سراح البحار الأمريكي مايكل وايت

هل الصلاة على النبي يوم الجمعة تحقق الأمنيات ؟

إصابة مقدم برنامج نفسنة على القاهرة والناس بفيروس كورونا

دون تكاليف.. 5 طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين فى دقائق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها