بعد أخبار شجارهما.. الجمهور يبحث عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب





أكدت شيرين، أنها أخبار كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة قائلة :" قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة. ‎#بحبك_يا_صاحبي".





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كما نفى شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تم تداوله عن خلاف شيرين وزوجها وذلك من خلال صفحته على الفيسبوك وكتب قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص".





وتابع :"شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ما مهبولي دي بتقول أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح".