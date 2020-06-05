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اقتصاد

رئيس الضرائب يوجه تحية تقدير واعتزاز لجميع العاملين بالمصلحة بكافة القطاعات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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محمد يحيى
وجه " رضا عبد القادر " رئيس مصلحة الضرائب المصرية تحية تقدير واعتزاز وشكر لجميع العاملين بالمصلحة بكافة القطاعات والمناطق والمأموريات  الضريبية ؛ لحرصهم على القيام بواجبهم وبذلهم جهودًا كبيرة فى سبيل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المستجد ، قائلًا مصر في حاجة إلى تكاتف كل أبنائها من أجل عبور هذه الأزمة ، وأنتم أعطيتم خيرمثال على البطل الذى يقوم بواجبه فى المعركة بكل شجاعة وتفان ، وهدفه الأساسي الانتصار في هذه المعركة  ، والوقوف بجانب الوطن بكل عزيز وغال .


     وأكد " عبد القادر " على اهتمام  القيادة السياسية و وزارة المالية ودعمهما الدائم للعاملين وحرصهما على سلامتهم وتقديرهما  للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق العاملين بمصلحة الضرائب ، وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد ، لافتًا إلى وعى العاملين بمصلحة الضرائب المصرية بأهمية الدور الذى يقومون به ، والمسئولية العظيمة الملقاة على عاتقهم  من أجل تحصيل الإيرادات الضريبية والتى تمثل 75% من إيرادات الخزانة العامة للدولة ، مشيدًا بإلتزامهم بأداء واجبهم كل فى موقعه ، سواء من قيادات المصلحة والتي تحرص دومًا على إعطاء القدوة والنموذج  للتفانى فى العمل ،  وتشجيع العاملين تحت قيادتها على بذل الجهد والإخلاص فى العمل وتقدير الموقف ، وكذلك من العاملين بالقطاعات والمأموريات الضريبية المختلفة بكافة المحافظات ،والذين يدركون أهمية دورهم فى تحقيق الحصيلة الضريبية  وتحصيل حق الدولة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في ظل هذه الأزمة ، ودعم القطاع الصحي والوقوف بجانب أكثر القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد ، ، فكل التقدير للأداء المتميز لأبناء مصلحة الضرائب وتحملهم للمسئولية رغم المخاطر بكل تفان وإخلاص  

    وأوضح  " رئيس مصلحة الضرائب " أن العاملين بالمصلحة كل في موقعه  مستمرون في أداء عملهم بكل جدية على الرغم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا سواء لهم أو لأسرهم بدون تردد وبكل ثقة من أجل هذا الوطن ومن أجل تجاوز هذه المحنة ، ناعيًا  أبناء المصلحة  الذين وافتهم المنيه جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشار عبد القادر  إلى أن المصلحة  لم ولن تتوان فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والممولين وكافةالمواطنين المترددين على مقار مصلحة الضرائب المصرية ، وفي نفس الوقت إنجاز كافة مصالحهم في أسرع وقت ممكن ، ودعا رئيس المصلحة جميع العاملين بمزيد من الحرص على الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم .

   وأعرب " عبد القادر " عن ثقته فى أنه بتكاتف جهود جميع أبناء الوطن ووقوفهم صفا واحد كالبنيان المرصوص ، ستتمكن البلاد من عبور هذه الازمة متمنيًا السلامة لمصر ولأبنائها .
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