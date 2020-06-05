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أخبار البلد

شعراوي: تلقينا أكثر من 8 آلاف شكوى ورسالة من المواطنين حول كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:54 ص
شكاوي المواطنين
شكاوي المواطنين
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ايمان البكش
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، تلقت مبادرة " صوتك مسموع " منذ منتصف مارس الماضى وحتى نهاية مايو 2020 حوالى ٨٤٥٩ شكوي ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة .

وأوضح شعراوى أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إغلاق المقاهى والكافيهات ، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية و الحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات .

وأشاد شعراوى بجهود العاملين فى مبادرة " صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة والمحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الإستجابة لها .

جدير بالذكر إن وزارة التنمية المحلية أطلق مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى خمس محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن  (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.
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