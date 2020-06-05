شعراوي: تلقينا أكثر من 8 آلاف شكوى ورسالة من المواطنين حول كورونا

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، تلقت مبادرة " صوتك مسموع " منذ منتصف مارس الماضى وحتى نهاية مايو 2020 حوالى ٨٤٥٩ شكوي ورسالة من المواطنين عبر وسائل التواصل المعلنة للمبادرة .
وأوضح شعراوى أن المبادرة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إغلاق المقاهى والكافيهات ، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية و الحضانات وعدم إقامة الأسواق ومنع التجمعات .
وأشاد شعراوى بجهود العاملين فى مبادرة " صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة والمحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الإستجابة لها .
جدير بالذكر إن وزارة التنمية المحلية أطلق مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين فى خمس محاور ومن خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتساب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected]وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.