تكثيف العمل بكورنيش وممشى أهل مصر بـ طور سيناء





استمرت الاعمال الانشائية في كورنيش وممشي اهل مصر بطور سيناء و تجري علي قدم وساق رغم جائحة كورونا العالمية ولم يتوقف العمل مطلقا ليكون إضافة جديدة لعاصمة طور سيناء .

ويبدا الكورنيش من امام ديوان عام المحافظة وحتي الشاطئ العام بينما يبدا ممشي اهل مصر من امام ميناء الصيد وحتي قرية موسي باي السياحية





وتابع احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء الاعمال الإنشائية للكورنيش والممشي