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محافظات

تكثيف العمل بكورنيش وممشى أهل مصر بـ طور سيناء

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:20 م
استمرار العمل بكورنيش
استمرار العمل بكورنيش وممشي اهل مصر بطور سيناء
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ايمن محمد

استمرت الاعمال الانشائية  في كورنيش  وممشي اهل مصر بطور سيناء و  تجري علي قدم وساق رغم جائحة كورونا العالمية ولم يتوقف  العمل مطلقا ليكون إضافة جديدة لعاصمة طور سيناء .
 ويبدا الكورنيش  من امام  ديوان عام  المحافظة  وحتي  الشاطئ العام  بينما يبدا ممشي اهل مصر من امام  ميناء الصيد وحتي قرية موسي باي السياحية 

وتابع احمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء  الاعمال الإنشائية  للكورنيش والممشي 

وشدد عبد العظيم على ضرورة بذل جهود مضاعفه لسرعة الانتهاء من إتمام  المشروعين اللذين سيضيفا بعدا حضاريا وسياحيا وترفيهيا لمواطنى طور سيناء وقاصديها.

ونفذ  مشروع كورنيش  واهل مصر بناء علي مطالب من اهالي طور سيناء باحياء الممشي القديم  وتم الاستجابة  من قبل محافظ جنوب سيناء 
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تكثيف العمل بكورنيش وممشى أهل مصر بـ طور سيناء
تكثيف العمل بكورنيش وممشى أهل مصر بـ طور سيناء
تكثيف العمل بكورنيش وممشى أهل مصر بـ طور سيناء
تكثيف العمل بكورنيش وممشى أهل مصر بـ طور سيناء
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