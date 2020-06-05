مواجهة حسم الدوري الإنجليزي.. تحديد موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون

كشف تقرير صحفي إنجليزي موعد المباراة التى يتم تتويج فريق ليفربول بلقب بطولة الدورى الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ اكثر من 30 عاما.





وفي تقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية فإن رابطة الدورى الانجليزي حددت موعد مباراة ليفربول أمام ايفرتون والتى يتم حسم اللقب فيها بشكل رسمي للريدز عقب استئناف الدورى بعد جائحة كورونا.





وتقام المباراة يوم 21 يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة إلا أن الملعب لم يتم تحديده بعد ومن المتوقع أن تكون في مدينة محايدة لمنع تجمع جماهير الريدز .





ويتوج ليفربول باللقب في المباراة الأولى بعد الاستئناف حال الفوز علي ايفرتون وخسارة مانشستر سيتي امام ارسنال بعد استئناف المسابقة يوم 17 يونيو .



