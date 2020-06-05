بعد اختيارها من أكثر المحافظات استجابة لمبادرة صوتك مسموع محافظ مطروح يوجه باستمرار التفاعل مع مشاكل المواطنين

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لوزارة التنمية المحلية على مبادرة صوتك مسموع من اجل خدمة المواطن ووصول شكواه والعمل على الاسراع فى حلها.





وأضاف على سعى محافظة مطروح الدائم وتضافر كافة الجهود لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين والتخفيف عنهم.





كما وجة د الشكر لجميع العاملين بالمنظومة على مستوى المحافظة ومشددا على استمرار العمل باقصى جهد من اجل الارتقاء بخدمة المواطنين.









كانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت تقرير جهود مبادرة " صوتك مسموع " خلال شهر مايو 2020 لحل شكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وسرعة الإستجابة لها ، حيث جاءت محافظة مطروح من أكثر المحافظات فى الاستجابة للشكاوى الواردة عبر المبادرة.





. وأوضح تقرير وزارة التنمية المحلية أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى خلال شهر مايو هى ( مطروح – القليوبية – أسوان – المنيا – أسيوط – الدقهلية - الغربية ) وان عدد الرسائل التى وردت إلى المبادرة خلال شهر مايو بلغت حوالى ١٠١٦٦ رسالة عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتساب أو الخط الساخن أو الإيميل ، تضمنت تلك الرسائل 1521 شكوى ، وتم الرد على 1112 شكوى بنسبة 73 % وجارى حل 409 شكوي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ، فى سعى الوزارة الدائم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.



