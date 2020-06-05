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تعليم

لمجابهة كورونا.. بدء تنفيذ إجراءات الوقاية بالمنوفية استعدادًا لامتحانات الثانوية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:48 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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محمد امين
وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات كورونا وتشكيل لجان للمرور على لجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية  بالمدارس حرصا علي صحة وسلامة الطلاب.


 وأوضح  المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بأن الشركة قامت بوضع خطة لتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى المجاورة من محيط المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تم  تطهير شارع الفاطميين وسعد زغلول وشارع المدارس بمدينة سرس الليان  بالتنسيق مع فرع الشركة بالمدينة  وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة. 

غيرت فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ومدينة تلا خط المياه المغذى قطر 3 بوصة للمعهد الأزهرى للفتيات وعمل الصيانة اللازمة حفاظًا على إستدامة الخدمة  واستعدادًا لأى طوارئ قد تحدث.

ومن جانبه أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى على أنه قد تم التنبيه على رؤساء فروع الشركة بنطاق المحافظة  بالعمل  على  تطهير ورش الشوارع  وكذا المدارس التى بها لجان امتحانات للثانوية العامة والتأكد من تشغيل مطابق وشبكات الصرف الصحي  القريبة من المدارس  ورفع درجة الإستعداد القصوى  تحسبًا لاى طوارى وسرعة التعامل الفورى معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وحفاظًا على استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق ووجه خلال اجتماعه لمناقشة الاستعدادات  النهائية  لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل تداعيات كورونا بتشكيل لجنة برئاسة مفتش من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وعضوية مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم وممثلين من قطاع الكهرباء ومديرية الشئون الصحية وإدارة الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، تكون مهامها المرور على المدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا وإعداد تقرير بهذا الشأن.

 وشدد علي التنسيق مع وزراة التربية والتعليم والصحة لتوفير طبيب في كل لجنة سير امتحانات .
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