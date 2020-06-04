محافظ المنوفية يوجه باستكمال نواقص المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

استعرض اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تقارير لجان المرور علي المستشفيات العزل خلال الإجتماع الذي عقده بالديوان العام، بحضور نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة، و تم إستعراض موقف مستشفيات العزل بنطاق المحافظة ونسبة الإشغال وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.





استعرض الإجتماع بعض النقاط السلبية التي رصدتها لجان المرور التي تم تشكيلها لمتابعة الاجراءات علي ارض الواقع والمرور علي المستشفيات ومستشفيات العزل بنطاق المحافظة، ومن أبرزها نقص بعض المستلزمات الطبية وكذا بعض أدوية مرضي القلب، حيث وجه المحافظ بالتواصل الفوري مع وزارة الصحة لتوفير تلك النواقص.





وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل لجان الكشف وتشخيص الحالة منزليا وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاج بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات ، وكذا تفعيل لجان لفحص التبرعات لتأكد من صلاحيتها .





كما أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعة لموقف المستشفيات والتوجيه بحل أية مشاكل للمرضي مع التأكيد علي الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة والبروتوكولات المعتمدة منها.



