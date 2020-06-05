مطار الغردقة يستعد لاستقبال رحلة طيران استثنائية لنقل 280 أوكرانيا إلى بلادهم

بدأت إدارة مطار الغردقة الدولى، استعدادتها اليوم لاستقبال طائرة أوكرانية قادمة من مطار كييف لنقل عدد من الأوكرانيين المتواجدين بالغردقة،وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وفقًا لاشتراطات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث من المقرر ان تنقل ٢٨٠ راكبًا للعودة إلى بلادهم.

وقال مصدر بمطار الغردقة إن رحلة الطيران الاستثنائية قادمة من أوكرانيا فارغة بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينة الغردقة إلى بلادهم، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازبة لمواجهة فيروس كورنا أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين.

وكانت مصادر بمطار القاهرة، قد صرحت بأن رحلات شركة مصر للطيران واير كايرو وصلت المطار قادمة من السعودية والكويت وعلي متنها 780 مصريا كانوا عالقين هناك، حيث وصل علي الرحلة الأولي لشركة اير كايرو 165 مصريا من العالقين بتبوك بالسعودية، والرحلة الثانية لشركة إير كايرو 165 مصريا من جدة، والرحلة الثالثة لشركة مصر للطيران وعليها 150 مصريا من العالقين بجدة ، والرحلة الرابعة لمصر للطيران وعليها 300 مصري من العالقين بالكويت، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، فور وصولهم والسماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحي الإجباري بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج بقضاء مدة العزل 14 يوما في منازلهم.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة ، كما اعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.