حسين نصار شاب مصري يقلد الشيخ مبروك عطية ويحصد آلاف المشاهدات على تيك توك

حصد حسين نصار مقلد الفنانين على تيك توك آلاف المشاهدات بعد تقليده للشيخ مبروك عطية في أكثر من فيديو.





ظهر الشاب حسين نصار وهو يقلد الشيخ مبروك عطية وعدد من الفنانين من خلال تحريك فمه و تعبيرات وجهة المطابقة مع الكلام.





وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، قد وعد، حسين نصار نجم التيك توك والذي يعتبر أهم نجوم السوشيال ميديا في تقليد المشاهير التعاون معه في عمل فني قريبًا.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للعدل في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة CBC، أثناء استضافة البرنامج لـ حسين نصار، حيث أكد الكاتب أنه شاهد عدد من المقاطع لنجم تقليد المشاهير ومعجب جدًا بأدائه.





بعد تقليده لـ مبروك عطية.. مدحت العدل يعد حسين نصار بعمل فني قريبًا









وقال العدل إنه يرى في "نصار" ممثل جيد وجميل ولديه موهبة يجب الجري خلفها، وفي العام الجديد سيكون هناك عمل معه ويتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين.