تخضع للعزل المنزلي.. إصابة زوجة نائب رئيس جامعة السادات بـ كورونا

أصيبت زوجة الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس جامعة السادات بفيروس كورونا المستجد، بعد مخالطتها لزوجها عقب إصابته بالفيروس.
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وأصيب الدكتور حمدي عمارة نائب رئيس جامعة السادات بالفيروس اللعين بعد مخالطته للدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات عقب إصابته بالمرض.
جدير بالذكر أن نائب رئيس الجامعة وزوجته يخضعان للحجر المنزلي وحالتهما العامة مستقرة ويتلقيان العلاج بالمنزل وسط إجراءات صحية واحترازية لمنع نقل العدوي لأحد من أفراد الأسرة.
يذكر أن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أصدر تعليمات مشددة وصارمة للعمل علي تجهيز مقار امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات صحية واحترازية للحفاظ علي نقل العدوي.