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محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 390 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة الحظر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:51 م
إزالة 390 حالة تعدى
إزالة 390 حالة تعدى على الأراضى الزراعية
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محمد امين
صرح  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات للتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة بلغ 390 حالة تعدى 

 حيث تم تنفيذ إزالة 11فدان و2 قيراط تعدى على الأراضى الزراعية وإزالة 1014 متر تعدى على أرضى أملاك دولة بناء و 42 فدان أراضى أملاك دولة أرض زراعية ، وذلك خلال فترة الحظر من يوم 25 مارس وحتى أمس الخميس 4 يونيو الجارى 


 وأكد أبو ليمون  علي إستمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع قري ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة ومعاقبة المخالفين .

هذا وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على أرض زراعية بسرس الليان بمساحة 390 متر ، كما تم تنفيذ إزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بقرية قلتى الكبرى بالباجور على مساحة 430 متر وحالة بقرية فيشا الصغرى بمساحة 35 متر ، هذا وقد تم تنفيذ إزالة أعمدة وهيكل خرسانى لمبنى مخالف بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل  تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .
محافظ المنوفية: إزالة 390 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة الحظر
محافظ المنوفية: إزالة 390 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة الحظر
محافظ المنوفية: إزالة 390 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة الحظر
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