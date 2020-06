أطيب وأجمل قلب في الدنيا.. مصطفى قمر ينعى الملحن أشرف سالم

View this post on Instagram

البقاء لله توفي الي رحمة الله اخي وصديقي وعشرة عمري الملحن أشرف سالم رحمة الله عليه كان اطيب واجمل قلب في الدنيا ربنا يرحمك يااشرف ادعوله بالرحمة.