أطيب وأجمل قلب في الدنيا.. مصطفى قمر ينعى الملحن أشرف سالم









وكتبت مصطفى قمر : "البقاء لله توفي الي رحمة الله اخي وصديقي وعشرة عمري الملحن أشرف سالم رحمة الله عليه كان اطيب واجمل قلب في الدنيا ربنا يرحمك يااشرف ادعوله بالرحمة".





توفي الملحن أشرف سالم، أمس الخميس، إثر معاناته من ذبحة صدرية، بعد يومين من دخوله أحد المستشفيات، عن عمر يناهز 50 عاما.









يذكر أن أخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يا رب يا رب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضي.









الملحن أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لغالبية نجوم الأغنية، منهم، سميرة سعيد، محمد منير، آمال ماهر، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، جنات، كارمن سليمان".























