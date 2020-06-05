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ديني

وزير الأوقاف: ذباب الجماعات الإرهابية الإلكتروني فقد الصلاحية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:03 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمود ضاحي
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية مواجهة صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الوهمية التي تعادى الوطن، لافتا إلى أنها بدأت تفقد صلاحيتها، مضيفا أن ذباب الجماعات الإرهابية الإلكترونى فقد الصلاحية نتيجة وقاحته وكذبه المتتابع.

كان وزير الأوقاف دعا فى وقت سابق، إلى تغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية، وجريمة الانضمام إلى أي جماعة إرهابية، وأكد أن الانضمام إلى أي جماعة متطرفة  فكريًا أو تبني أيديولوجيتها وترويج أفكارها جريمة في حق  الدين وفي حق الوطن ترقى إلى حد الخيانة الوطنية، كما أؤكد أن تعرية هذه الجماعات، وكشف عناصرها المختبئة خلف الحسابات الوهمية ، و سرعة محاسبة العابثين بأمن الوطن ومقدراته واجب الوقت ، باعتبار هؤلاء حواضن ومحاضن كبرى  ومعمل تفريخ لجماعات الإرهاب المسلح".

وقال وزير الأوقاف، إن الحياة رغم صعوبتها وتحدياتها مفعمة بالأمل، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، مؤكدًا أنه لا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة طبيعية بلا أمل، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زرع فلاح ولا حصد ، حتى مع الإشراف على الموت فقد قيل لأحد المسنين: مالك تُعنَى بزراعة النخيل وقد لا تحيا حتى تأكل من ثمره؟ فقال لمن قال له ذلك: يا بنى زَرَعَ مَن قَبلنَا فَأكلنَا، ونَحنُ نَزرعُ لِيأكُلَ مَن بَعدنا .

وتابع جمعة خلال برنامج "حديث الساعة" على الفضائية المصرية:"ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها"، وفى رواية: "فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها"، أى : عليه أن يعاجل الزمن حتى يغرس شتلة النخيل أو الزروع أو نحو ذلك؛ تأكيدًا على أهمية العمل، وعلى أن الإنسان ألا يعمل لنفسه فقط ، إنما يعمل لشرف العمل، ولنفع الإنسانية، حتى إن كان على مشارف الساعة، "إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها" ، فالأمل شيء هام ، حتى عد العلماء الإحباط واليأس والتيئيس والقنوط من رحمة الله (عز وجل) من الكبائر، يقول الحق (سبحانه وتعالى) على لسان سيدنا إبراهيم (عليه السلام): "وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ"، ويقول الحق (سبحانه وتعالى) فى سورة سيدنا يوسف (عليه السلام): "إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ" ، موضحًا  أن الحياة بلا أمل حياة جافة، قاحلة، شاقة، عابسة، كئيبة، محبطة، أما الأمل فشيء حلو شيء جميل  

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