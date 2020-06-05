AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تعلن وصول الشحنة الأولى من عقار كورونا الياباني الأسبوع المقبل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:00 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن الشحنة الأولى من الدواء الياباني (أفيجان Favipiravir)، ستصل البلاد الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد نتائجه الإيجابية في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول على الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - إن الشحنة الأولى من الدواء، تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الإنسانية، ولا تحمل قيمة تجارية من الحكومة اليابانية.

وأضاف البدر أن الاستخدام سيكون وفقا لدليل الإرشادات المعد من اليابان، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، والنظم واللوائح المتبعة في الكويت.

وأشار إلى أن (الصحة) في طور انتظار كمية أخرى من الدواء، لتوريدها لإجراء الدراسات الإكلينيكية، والبحوث السريرية في الكويت، ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.

وأوضح البدر أن توفير هذا الدواء، يأتي على أساس التبرع من الحكومة اليابانية، وبدعم لوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات؛ لتسهيل عمليات التسليم.

وفي سياق متصل، توقع وكيل وزارة الصحة الكويتية المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية، توفير دواء (ريمديسيفير) خلال الشهر الحالي، وهو من بين العلاجات التي ستخضع لتقييم سلامتها وفعاليتها، ضمن المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركائها بعنوان (تضامن).

وأضاف أن هذه المبادرة التي تشارك الكويت فيها، هي تجربة سريرية دولية للمساعدة في العثور على علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

favipiravir.. عقار ياباني جديد لعلاج مرضى فيروس كورونا بأمريكا

عقب وصوله مصر.. معلومات عن عقار أفيجان الياباني لعلاج مرضى كورونا

العالم في مواجهة القاتل الخفي.. هذه كل أدوية مستشفات العزل ضد كورونا

آفيجان لم يعتمد .. الصحة العالمية: الأبحاث مستمرة حول العالم لاكتشاف علاج لفيروس كورونا

اليابان تزف بشرى للعالم بـ دواء لعلاج فيروس كورونا

بعد تحقيقه نتائج واعدة.. هكذا علقت منظمة الصحة العالمية على عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا

ترشيحاتنا

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 20 ألف جنيه.. صور

لليوم الثاني.. تونس تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

بالريال وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان روجينا فى أحدث جلسة تصوير

بينهم 94 مصريا.. الكويت تسجل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد شائعة زواج نيللي كريم.. عمرو دياب يتصدر تويتر

الأسنان: 40 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.. و60 حالة اشتباه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل

بـ فستان قصير .. رانيا ملاح تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء