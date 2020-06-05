تعافي 3 حالات كورونا وخروجهم من مستشفى سمسطا بـ بني سويف

أعلن الدكتور عمر الخواجة مدير مستشفى سمسطا المركزى غرب بنى سويف، اليوم الجمعة، عن خروج وتعافى 3 حالات من المستشفى بعد أن أكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.
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ووجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة.
وأشاد بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.