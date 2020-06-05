تعافي 3 حالات كورونا وخروجهم من مستشفى سمسطا بـ بني سويف

أعلن الدكتور عمر الخواجة مدير

ا المركزى غرب بنى سويف، اليوم الجمعة، عن خروج وتعافى 3 حالات من المستشفى بعد أن أكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.