جامعة عين شمس في أسبوع.. وزير التعليم العالي يتفقد المستشفى الميدانى لاستقبال حالات كورونا.. ومركز الطب النفسي يشارك فى استقصاء دولي

جامعة عين شمس في أسبوع
_ وزير التعليم العالي يتوجه لجامعة عين شمس لتفقد المستشفى الميدانى الخاصة باستقبال حالات كورونا.. صور
_ شكل العام الجامعي الجديد.. جامعة عين شمس: استمرار التوسع في تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني
_ بالتعاون مع 35 دولة.. مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس يشارك فى استقصاء دولى حول كورونا
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، المستشفى الميدانى الذى تجهزه جامعة عين شمس لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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جدير بالذكر أنه ، استكمالا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرار يقتضى بالعمل بثلث القوة حيث يمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها إجازة بالتبادل علي ثلاث دفعات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ وحتي يوم الخميس الموافق ١١ يونية ٢٠٢٠ ، على أن يتم التنسيق بين السادة مديري العموم بالإدارات علي ان يتواجد ثلث القوة خلال كل فترة، وعلي السادة مديري العموم مراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه المدة مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر علي حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات.
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كما اصدر رئيس جامعة عين شمس قرارًا بمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل "السكر ، الضغط ، امراض الكلي، امراض الكبد ، امراض القلب والأورام" اجازة استثنائية اعتبارا من ٣١ مايو ٢٠٢٠ وحتي يوم الخميس الموافق ١١ يونية ٢٠٢٠.
كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية بإستحقاقه هذه الإجازة ، بالإضافة إلى منح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلا او أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية اجازة استثنائية اعتبارًا من ٣١ مايو ٢٠٢٠ وحتي يوم الخميس الموافق ١١ يونية ٢٠٢٠ .
شهد د. عبد الفتاح محمد فتحي سعود ـ نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، وقائع إجتماع المجلس الأعلى للتعليم والطلاب .
حضر الاجتماع، برئاسة د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ، و الذي انعقد بتقنية الفيديو كونفرانس بحضور نواب رؤساء مختلف الجامعات المصرية لشئون التعليم و الطلاب .
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات و القضايا المطروحة فيما يخص الشأن الطلابي خلال المرحلة الراهنة و في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم.
كما تم الوقوف على انتظام عملية تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بمختلف الجامعات ،و كذلك أعمال تقييم الأبحاث وفق المعايير المعلنة .
وناقش المجلس الآليات العامة لإمكانية إجراء امتحانات السنوات النهائية حال إنعقادها، وبما يتوافق مع صالح الطلاب، كما تطرق الاجتماع لمقترحات شكل العام الجامعي الجديد مع استمرار التوسع في تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني.
يشارك مركز د. أحمد عكاشه للطب النفسى بكلية الطب جامعه عين شمس في بحث دولي عن النتائج التعاونية حول الصحة والاداء اليومي العام خلال اوقات العدوى COVID-19 ( COH-FIT).
يشترك في هذا البحث 35 دولة والاستقصاء بـ 11 لغة مختلفة، والمسئول عن إدارة البحث فى مصر د. طارق عكاشة، د. عبد الناصر عمر، د. مها سيد، برعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.
يذكر إن دراسة النتائج التعاونية حول الصحة والاداء اليومي العام خلال اوقات العدوى ( COH-FIT) هو مشروع استقصاء دولي كبير لجميع سكان البلدان المتضررة من جائحه فيروس كورونا (كوفيد 19)، يجمع المشروع ما يقارب عن 200 محقق في اكثر من 35 دولة، وقد تم اعتماده من قبل العديد من المنظمات المهنية الوطنية والدولية للمساعدة في تحديد مخلفات جائحة كوفيد 19 والعوامل المؤثرة التي تنتج عنها على الصحة البدنية والعقلية.
المشاركة في هذا الاستقصاء الدولي وعنوانه:
COH FIT COLLABORATIVE OUTCOMES STUDY ON HEALTH AND FUNCTIONING DURING INFECTION TIMES
يرجى ممن يهمه الامر أن يقوم بالنقر على الرابط التالي والإجابة على الاستقصاء
https://www.coh-fit.com