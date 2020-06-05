إحباط 3 محاولات تهريب بضائع بـ600 ألف جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 3 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع ، قطع غيار ماكينات جديدة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (600 ألف جنيه).





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وفى مجال الأمن العام تم ضبط 28 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، كسر حظر تجوال ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى ، عدم إرتداء كمامة)، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 236 مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 143 حكم قضائى متنوع.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.