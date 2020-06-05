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رياضة

أحمد حسن لـ الجمهور: تفاءلوا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:00 م
احمد حسن
احمد حسن
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محمد بدران
نشر أحمد حسن عميد لاعبى العالم ، قائد منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".

وظهر أحمد حسن وهو يرتدى بدلة كلاسيك أنيقة باللون الحكلي، وعلق العميد على الصورة قائلًا "تفاءلوا". 

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

ولعب أحمد حسن لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

وسبق أن استقال أحمد حسن من منصبه، كمشرف على الكرة بنادي بيراميدز، ولم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن.

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تفائلوا

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