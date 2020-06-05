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رياضة

بـ بدلة كلاسيك.. شريف عبد الفضيل لـ الجمهور: الله ينقذنا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:35 م
شريف عبد الفضيل
شريف عبد الفضيل
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محمد بدران
نشر شريف عبد الفضيل لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر شريف عبد الفضيل وهو يرتدى بدلة كلاسيك انيقة باللون الكحلي، وعلق على الصورة، قائلًا: "الله ينقذنا". 

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى أخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.









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god save us🙏

A post shared by Sherif Abd Alfadil (@sherifabdalfadil) on

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