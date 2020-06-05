النني يستعد لـ عودة الدوري التركي بـ القرآن الكريم

وعلق قائلا: " العفاسي ..قرآن كريم".





وكان الاتحاد التركي لكرة القدم أعلن عن مواعيد أول 3 جولات من بطولة الدوري، الذي تقرر عودته في 12 يونيو المقبل، بعد إيقاف النشاط الكروي قبل 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.





وسيعود الدوري التركي المحترف ضمن صفوفه اللاعبان المصريان كريم حافظ ومحمد النني، من الجولة السابعة والعشرين، وهي التي توقفت عندها المسابقة في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.