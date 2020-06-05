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رياضة

النني يستعد لـ عودة الدوري التركي بـ القرآن الكريم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:27 م
محمد النني
محمد النني
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ياسمين تيسير
حرص محمد النني نجم فريق ارسنال الإنجليزي المعار لـ بشكتاش التركي على مشاركة جماهيره بـ فيديو له أثناء تلاوته لـ القرآن الكريم في سيارته صباح اليوم. 

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له أثناء قيادة سيارته وتلاوة القرآن الكريم. 

وعلق قائلا: " العفاسي ..قرآن كريم".


وكان الاتحاد التركي لكرة القدم أعلن عن مواعيد أول 3 جولات من بطولة الدوري، الذي تقرر عودته في 12 يونيو المقبل، بعد إيقاف النشاط الكروي قبل 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيعود الدوري التركي المحترف ضمن صفوفه اللاعبان المصريان كريم حافظ ومحمد النني، من الجولة السابعة والعشرين، وهي التي توقفت عندها المسابقة في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. 
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