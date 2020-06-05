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أخبار العالم

تعرف على جهود السعودية فى تجفيف منابع الإرهاب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:59 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
جدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى إلتزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له.

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وقال وزير الخارجية السعودى،  في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد عبر الاتصال المرئي: " نحن في المملكة العربية السعودية جاهزون لمشاركة خبراتنا في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع تمويله، ومحاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والانفتاح، مع الدول الأعضاء، وأود أن أشير في هذا الجانب إلى عمل مجموعة مكافحة تمويل داعش، ورئاستها المشتركة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وسعيها المستمر لتجفيف منابع تمويل داعش".

وأضاف  " وعبر اجتماعنا في كوبنهاجن في يناير 2020، أكدنا أهمية منع استغلال أموال إعادة الإعمار، وتركيز جهود المجموعة على القارة الأفريقية، والاستفادة من تقارير منظمة العمل المالي (الفاتف) وعمليات الادراج التي ينفذها مركز استهداف تمويل الإرهاب بالرياض. كما تؤكد المملكة استمرار مساهمتها في جهود التحالف الدولي في غرب القارة الأفريقية ومنطقة الساحل".

وأردف :" إن جهودنا المجتمعة أتت أكلها في انحسار تنظيم داعش الإرهابي، لكننا نشعر ببالغ القلق من تعثر الحلول السياسية لأزمات المنطقة واستمرار تمدد الميليشيات الطائفية وتأجيجها لخطابات التطرف والكراهية، هذه المخاطر توفر للتنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، الفرصة لاستعادة قدراتها في التجنيد وترتيب الصفوف وهو ما يتطلب منا جميعا العمل بكل جدية ومثابرة للتصدي لهذه المخاطر".


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