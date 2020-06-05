624 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

سجلت السلطات الصحية في الإمارات 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في الإمارات إلى 37,642 حالة.





وأعلنت الإمارات عن حالة وفاة جديدة واحدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 274 حالة.





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بدورها، كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء أكثر من 44,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .





كما أعلنت الإمارات عن شفاء 765 حالة جديدة من مصابين فيروس كورونا "كوفيد-19".





ي سياق آخر، قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.



