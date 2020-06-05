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أخبار العالم

624 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:11 م
624 إصابة جديدة بفيروس
624 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في الإمارات 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في الإمارات إلى 37,642 حالة.

وأعلنت الإمارات عن حالة وفاة جديدة واحدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى  274 حالة.

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بدورها، كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء  أكثر من 44,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

كما أعلنت الإمارات عن  شفاء 765 حالة جديدة  من مصابين فيروس كورونا "كوفيد-19".

ي سياق آخر، قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية  إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أن الكمامة هي واحدة من الأدوات  التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرة من خطورة إعطاء إحساس زائف بالحماية.
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