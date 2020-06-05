624 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

سجلت السلطات الصحية في الإمارات 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في الإمارات إلى 37,642 حالة.
وأعلنت الإمارات عن حالة وفاة جديدة واحدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 274 حالة.
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بدورها، كشفت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء أكثر من 44,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .
كما أعلنت الإمارات عن شفاء 765 حالة جديدة من مصابين فيروس كورونا "كوفيد-19".
ي سياق آخر، قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت المنظمة أن الكمامة هي واحدة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرة من خطورة إعطاء إحساس زائف بالحماية.