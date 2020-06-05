AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:37 م
نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة خلال الجولة
Advertisements
جمالات الدمنهورى

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب رئيس البحيرة، حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمستشفى إيتاى البارود المركزى ضمن المستشفيات المخصصة  لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تابعت انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى وتابعت السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات كما تابعت اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها.


اقرأ أيضًا:


لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا.. جولات لـ القوى العاملة في البحيرة بالشركات والمصانع


وشددت نائب المحافظ على توفير العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والتقت مع بعض المترددين على المستشفى ووجهت بتكثيف تلك الأعمال على مدار الساعة.


واستمعت نائب المحافظ خلال جولتها التفقدية بمستشفى إيتاى البارود المركزى لبعض الاستفسارات من بعض المترددين وذويهم وأكدت اتخاذ كافة الخطوات للعمل تلبية مطالبهم.


وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة قد قرر تشكيل لجنتى يترأسها كل من الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد. 


وجاء تشكيل اللجنتين بهدف التأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب البرنامج الرئاسى ينظمون صرف المعاشات فى البحيرة..صور

هالة زايد تتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفيي منشية البكري وحميات العباسية

تفاصيل لقاء وزيرة الصحة والأطقم الطبية بـ مستشفيات منشية البكري وحميات العباسية

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى منشية البكري وحميات العباسية.. وتطمئن على مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية .. زايد للأطباء: أنتم أبطال تصنعون ملحمة في التصدي لفيروس كورونا

للتأكد من توافر المستلزمات.. لجنتان في البحيرة لمتابعة المستشفيات

انتظام حضور الأطقم الطبية و توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات بنى سويف

ترشيحاتنا

تطور جديد في قضية مقتل أنثى الفيل الحامل بثمرة أناناس مفخخة .. تفاصيل

الأسنان: 40 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.. و60 حالة اشتباه

بـ كاش مايوه.. نيرمين الفقي تثير الجدل برفقة كلبها

تعافي 3 حالات كورونا وخروجهم من مستشفى سمسطا بـ بني سويف

لتخليص العالم من كورونا.. لقاح أمريكي بـ 400 مليون دولار

هبطلك كورة | حازم إمام: والدي هددني بعد ما شلت كل المواد في أول سنة بالكلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد إصابة ثالث إعلامية بـ كورونا.. 10 صور لـ المذيعة دينا زهرة

بـ كاش مايوه.. نيرمين الفقي تثير الجدل برفقة كلبها