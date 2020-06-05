خلال تفقدها مستشفى إيتاي البارود لعزل مصابي كورونا.. نائب محافظ البحيرة تشدد على التخلص الآمن من النفايات.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب رئيس البحيرة، حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمستشفى إيتاى البارود المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تابعت انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى وتابعت السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الأطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات كما تابعت اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها.





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وشددت نائب المحافظ على توفير العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والتقت مع بعض المترددين على المستشفى ووجهت بتكثيف تلك الأعمال على مدار الساعة.





واستمعت نائب المحافظ خلال جولتها التفقدية بمستشفى إيتاى البارود المركزى لبعض الاستفسارات من بعض المترددين وذويهم وأكدت اتخاذ كافة الخطوات للعمل تلبية مطالبهم.





وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة قد قرر تشكيل لجنتى يترأسها كل من الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد.





وجاء تشكيل اللجنتين بهدف التأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.