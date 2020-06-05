طبطب على قلبك الأمل غرد وابتسم.. صلاح عبدالله يدعو متابعيه لـ التفاؤل

نشر الفنان القدير صلاح عبد الله أبياتا من شعره على صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".





وقال فيها: "طبطب على قلبك وصبح عليه وقوله اصحى الصبح شقشق.. والأمل غرد وزقزق ابتسم يمكن تحقق ضحكة آخر النهار.. جمعة مباركة إن شاء الله".





فى سياق آخر كان الفنان صلاح عبد الله طلب من جمهوره فى إحدى تغريداته بعدم نطق كلمة كورونا وتسميتها باسم "اللى ما تتسماش"، وغرد صلاح، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏بلاش نقول اسمها.. أرجوكم بلاش.. يا ريت نسميها (اللي ماتتسماش).. عن الكورونا أتحدث".





وظهر صلاح عبد الله فى شهر رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى والذى تم عرضه على قناة ON، وحقق نجاحًا كبيرًا دفع القائمين عليه للاعلان عن تقديم جزء ثانى فى رمضان 2021، كما شارك صلاح عبد الله فى بطولة مسلسل "اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وتأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وتم عرضه فى شهر رمضان أيضا.

وفى سياق متصل ينتظر صلاح عبد الله استئناف تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وهشام سليم ونضال الشافعى، بعد توقفه وتاجيل عرضه فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021.