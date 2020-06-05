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محافظات

غلق وتشميع مصنع كمامات بدون ترخيص في البحيرة .. صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:46 م
غلق وتشميع مصنع كمامات
غلق وتشميع مصنع كمامات بدون ترخيص لقيامه بتصنيع كمامات خطرة
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جمالات الدمنهورى

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة غلق وتشميع مصنع بدون ترخيص لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية بالخفاء بناحية مركز أبو المطامير للاتجار بها وتحقيق مكاسب غير مشروعة موجها بتكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات والمنشآت الصناعية ومنافذ بيع المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.


كانت إدارة التموين فى مركزأبو المطامير شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والصيدليات لمتابعة مدى بيع المستلزمات الطبية لمجابهة وباء كورونا والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الطبية وبيعها أسعار رسمية.

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وأسفرت الحملة التي قادها صابر حشيش مدير الإدارة التموينية بمركز أبو المطامير عن ضبط مصنع لتصنيع كمامات بدون ترخيص وبداخله ٦٥٠ كمامة تحت التصنيع  وكمية كاملة التصنيع ٣٠ كمامة و ٥ ماكينة خياطة.

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها

وجاءت الحملة بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بإشراف الدكتور يسرى بيومى وإدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

غلق وتشميع مصنع كمامات بدون ترخيص في البحيرة .. صور
غلق وتشميع مصنع كمامات بدون ترخيص في البحيرة .. صور
غلق وتشميع مصنع كمامات بدون ترخيص في البحيرة .. صور
غلق وتشميع مصنع كمامات بدون ترخيص في البحيرة .. صور
غلق وتشميع مصنع كمامات بدون ترخيص في البحيرة .. صور
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