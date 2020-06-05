غلق وتشميع مصنع كمامات بدون ترخيص في البحيرة .. صور

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة غلق وتشميع مصنع بدون ترخيص لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات الصحية بالخفاء بناحية مركز أبو المطامير للاتجار بها وتحقيق مكاسب غير مشروعة موجها بتكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات والمنشآت الصناعية ومنافذ بيع المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.





كانت إدارة التموين فى مركزأبو المطامير شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والصيدليات لمتابعة مدى بيع المستلزمات الطبية لمجابهة وباء كورونا والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الطبية وبيعها أسعار رسمية.

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