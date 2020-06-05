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اقتصاد

لحفظ استقرار اقتصادها خلال كورونا.. النقد الدولي يكشف الهدف من حزمة الـ 5.2 مليار دولار لمصر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:38 م
النقد الدولي
النقد الدولي
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أ ش أ
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، أوما راماكريشنان، إن حزمة تمويل "الاستعداد الإئتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار؛ تدعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة كورونا المستجد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وأضافت أن برنامج "الاستعداد الإئتماني" يستهدف حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويمهد لتعزيز التعافي المستدام وتعزيز وتيرة النمو ليكون أعلى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.

وأشارت إلى أن حزمة التمويل الجديدة تعزز من الإنفاق في القطاعين الصحي والاجتماعي وتحسين الشفافية المالية ودفع المزيد من الإصلاحات؛ لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، إذ من المتوقع أن يحفز التمويل أيضا فرص الحصول على المزيد من الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف.

ولفتت إلى أن هذا الاتفاق على مستوى الخبراء يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة خلال الأسابيع المقبلة.
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