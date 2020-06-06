مصدر بالإسماعيلى : لم نتلقي أي عرض من ألميريا الإسباني لضم باهر المحمدي

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي بأن النادي لم يتلقي حتي الآن عرضا من نادي ألميريا الإسباني أو من المستشار تركي آل الشيخ لضم اللاعب باهر المحمدى نجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.





وخرجت تقارير صحفية تشير إلي تلقي النادي الإسماعيلي عرضا من تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني لضم قائد الفريق باهر المحمدى، خلال فترة الإنتقالات المقبلة.





وتابع المصدر تصريحاته الخاصة : "فوجئنا بالأخبار التي تشير إلي إرسال المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا عرضا كبيرا لضم باهر، ولا نعرف مصدر هذه الشائعات وما الهدف من ورائها".





واختتم المصدر تصريحاته : " لن نفرط في باهر المحمدى بسهولة فهو لاعب موهوب ويعتبر مستقبل الكرة المصرية، والتفريط فيه يتطلب دفع مبلغ كبير".





جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية قد أشارت منذ فترة إلي اقتراب اللاعب باهر المحمدى من الانضمام للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث أن اللاعب رفض إغراءات ناديي بيراميدز والزمالك من أجل الرحيل للقلعة الحمراء.