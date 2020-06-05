الإسكان توضح تفاصيل جديدة عن محور الزمر الجديد.. فيديو

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه تم تقديم تقرير وافٍ لوزير الإسكان حول محور الزمر.





لفت شميس إلى أن المحور تم بناؤه بشكل قانوني وهو من أهم المحاور المرورية، ويربط بين الدائري من المنيب إلى الوراق، وسيساهم في حل مشكلة الازدحام بمناطق فيصل والهرم ومحور ٢٦ يوليو وصولا لجامعة الدول العربية.







وأضاف "شميس"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المحور يقع فوق ترعة الزمر التي تم ردمها عام ٢٠٠٨، وبدأت العمارات تبنى عليها، لافتًا إلى أن هناك ٦ عمارات من مجموعة العمارات تم إصدار تراخيص لها جميعها مخالفة والبروزات الأمامية مخالفة بالإضافة إلى مخالفة بعض العمارات لعدد الأدوار المسموح به.





وتابع "شميس" أنه تم إثبات المخالفات وجميعها متجاوزة، جميع البلوكونات البارزة في العمارات بارزة ٢ متر بشكل مخالف، و تم إصدار قرارات إزالة لها منذ إنشائها، ولم يتم الإزالة الفعلية لهذه المخالفات.





وأشار إلى أنه سيتم إزالة تلك المخالفات وإزالة هذه البلكونات، مؤكدًا هذه الإجراءات ليس بها مصالحات، ولا يحق لأصحابها رفع قضايا لأنهم مخالفون.