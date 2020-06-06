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فن

بعد خضوعه لعملية جراحية .. ايتن عامر تطلب الدعاء لـ أشرف زكي

السبت 06/يونيو/2020 - 12:32 ص
اشرف ذكي
اشرف ذكي
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة ايتن عامر ، على تقديم الدعم  للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عقب  تعرضة لازمة قلبية وخضوعه لعملية جراحية. 

وقامت ايتن عامر بنشر صورة للفنان اشرف زكي  عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" و كتبت معلقة : دكتور اشرف زكي رجل احترم الجميع فاستحق احترامة ، "ربنا يشفيك ويعافيك يارب.

اقر ايضا :

وكان تعرض الفنان أشرف زكى امس الى ازمة قلبية وقام بتركيب دعامة فى القلب وحاليا يمكث فى منزله ليقضى فترة النقاهة.

يذكر أن آيتن عامر شاركت ياسمين صبرى البطولة سباق رمضان 2020  بمسلسل فرصة تانية.

مسلسل "فرصة تانية" جمع بين كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 
و إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
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