بعد خضوعه لعملية جراحية .. ايتن عامر تطلب الدعاء لـ أشرف زكي

حرصت الفنانة ايتن عامر ، على تقديم الدعم للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عقب تعرضة لازمة قلبية وخضوعه لعملية جراحية.





وقامت ايتن عامر بنشر صورة للفنان اشرف زكي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" و كتبت معلقة : دكتور اشرف زكي رجل احترم الجميع فاستحق احترامة ، "ربنا يشفيك ويعافيك يارب.





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وكان تعرض الفنان أشرف زكى امس الى ازمة قلبية وقام بتركيب دعامة فى القلب وحاليا يمكث فى منزله ليقضى فترة النقاهة.





يذكر أن آيتن عامر شاركت ياسمين صبرى البطولة سباق رمضان 2020 بمسلسل فرصة تانية.





مسلسل "فرصة تانية" جمع بين كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.