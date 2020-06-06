فنانة العرب القادمة... شيماء سيف تشعل انستجرام بالغناء.. فيديو

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها، بفيديو لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت شيماء سيف في فيديو كوميدي وهي تغني باللهجة العربية





وعلقت علي الفيديو قائلة: " فنانة العرب القادمة





اقرا ايضا :









وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيها حيث جاءت التعليقات كالتالي :شيماء سيف السكر ، صوتك يجنن ،ياريت متغنيش تاني خليكي في التمثيل





يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.