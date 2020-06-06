رجعتيني لبدايتي.. عاصي الحلاني يعلن عن أغنيته الجديد.. فيديو

نشر الفنان عاصى الحلاني فيديو جديدًا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "إنستجرام".
وظهر الحلانى وهو يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا علي الفيديو: قريبا
وجاءت التعليقات كالآتي :
كلنا مستنين
منور الدنيا
من اجمل الشخصيات في الدنيا
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ويذكر ان نشر عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، الذي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".
ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.