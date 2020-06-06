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فن

رجعتيني لبدايتي.. عاصي الحلاني يعلن عن أغنيته الجديد.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 02:04 ص
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
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ميرنا محمود
نشر الفنان عاصى الحلاني فيديو جديدًا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور  "إنستجرام".

وظهر الحلانى وهو  يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا علي  الفيديو:‏ قريبا

وجاءت التعليقات كالآتي :
كلنا مستنين 
منور الدنيا 
من اجمل الشخصيات في الدنيا 

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ويذكر ان نشر عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، الذي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.
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#Soon #قريبا ❤️

A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial) on

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