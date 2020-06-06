في عيد ميلاد آمال رمزي.. اعتزلت من أجل تحقيق رغبة والدتها بزواجها

في مثل هذا اليوم من عام 1943 ولدت كمالات عباس نسيم الشهيرة بالفنانة آمال رمزي والتى اشتهرت بتقديم الأدوار الثانية.





وعلي الرغم من ذلك استطاعت أن تنال قسطا من الشهرة من خلال اشتراكها في العديد من الأفلام خاصة في فترة السبعينيات فقد بدأت حياتها الفنية علي مسرح الريحاني، حيث كانت أول مسرحية اشتركت فيها هي مسرحية (البيجامة الحمراء ) حيث نالت قبولا واسعا من قبل الجمهور والنقاد أيضا.









تعددت أدوارها المسرحية منها (حكاية 3 بنات ) ورشوة ودلع ..واحدة بواحدة.. ولا كذبة ولا كذبة... والكلامنجية.

وفي التليفزيون شاركت في عدد من المسلسلات منها من الجاني وهروب و شفيقة ومتولي، أما في السينما فتألقت في العديد من الأعمال السينمائية منها البعض يذهب للمأذون مرتين مع عادل إمام ونور الشريف وميرفت أمين وسمير غانم ثم شاركت في فيلم ( التوت والنبوت ) مع عزت العلايلي وحمود الجندي وسمير صبري في فيلم البيه البواب مع أحمد زكي وصفية العمري وفيلم إشاعة حب مع الفنان عمر الشريف وسعاد حسني وفي فيلم للرجال فقط.

وفي شهرتها وتألقها قررت الابتعاد لفترة طويلة عن الفن، وبررت ذلك بأن والدتها كانت تريدها أن تكون أما وتعيش الحياة الزوجية بكل معانيها، الأمر الذي جعلها تقرر الزواج إرضاء لوالدتها فقد تزوجت من المخرج كمال صلاح الدين إلا أن الزواج انتهي بالطلاق، حتي عادت الفنانة آمال رمزي ثانية للفن حيث شاركت مؤخرا في مسلسل الكبريت الأحمر مع الفنان أحمد الفيشاوي وداليا مصطفي



