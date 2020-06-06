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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 11719 حالة.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت، أمس، بأنها ستقدم 30 مليون دولار لمنظمة الصحية العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، للمساهمة في تسهيل تطوير وتوزيع اللقاحات لعلاج فيروس كورونا. 

ودعت الوزارة للتضامن والتعاون العالميين لتسهيل تطوير وتوزيع اللقاحات بشكل مستقر، خاصة في وقت تفشي وباء كورونا.

وعقدت منظمة الصحة العالمية، أول أمس، قمة للتحالف العلامي للقاحات، وهو كيان يجمع القطاعين العام والخاص أسسته مؤسسة "بيل ومليندا جيتس"، بهدف زيادة وصول اللقاحات للبلاد النامية.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة وصول الجميع للقاحات على نحو عادل، وتعهدوا بمواصلة التعاون لتحقيق هذه الغاية.

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