كورونا في أمريكا.. الإصابات تقترب من 2 مليون شخص

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع ليصبح مليون و897239 ألف حالة.





وقالت الجامعة إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 109127 حالة.





والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جرّاء جائحة كوفيد-19 إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.





وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.





ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفش جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تسجل حاليًا في أكثر من 140 مدينة أمريكية.







