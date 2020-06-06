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أخبار العالم

المكسيك تسجل 4442 إصابة و816 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، السبت، تسجيل 816 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 12545 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4442 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 105680.

وشهدت المكسيك تفشيا للفيروس بوتائر متسارعة خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت منذ أكثر من أسبوع نحو 3 آلاف إصابة جديدة كل يوم أو أكثر من ذلك.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.
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