المكسيك تسجل 4442 إصابة و816 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، السبت، تسجيل 816 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 12545 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4442 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 105680.



