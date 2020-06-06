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فن

أيام ما كنت شمسية.. أحمد حاتم يسخر من نفسه بصورة قديمة

السبت 06/يونيو/2020 - 06:35 ص
احمد حاتم
احمد حاتم
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ميرنا محمود
شارك النجم احمد حاتم جمهوره بصورة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور انستجرام .

استعاد احمد حاتم ذكرياته بصورة قديمة وكتب  ساخرا من نفسه : ايام ما كنت شمسية
 
وحازت الصورة علي اعجاب متابعيه و جاءت التعليقات كالاتي :

انا بحبك من ايام الشمسية، ايام ما كنت كراش نصف بنات مصر ،عظمة الشمسيات واللة

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‎ومن ناحية أخري روج الفنان أحمد حاتم لـ أحدث أفلامه "الغسالة دارت"، ونشر البوستر الرسمي للفيلم علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

الفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري "سينرجي فيلم" أفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، وشيرين رضا ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

يذكر أن الفنان احمد حاتم شارك هنا الزاهد مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومنهم الفنانة حنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.
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